طوارئ بمطار شرم الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى



كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للمطارات، عن إعلان حالة الاستنفار والطوارئ القصوى بمطار شرم الشيخ الدولى، تزامنًا مع قرب عيد الأضحى المبارك الأسبوع المقبل، والذى سيشهد كثافة ركابية وجوئة هائلة قادمة من من المدن المصرية والأوروبية والعربية والعالمية، لحرص آلاف الوفود السياحية والركابية على قضاء إجازة العيد على الشواطىء الساحلية المميزة والمناظر الطبيعية الخلابة التى تتمتع بها مدينة السلام.



وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تعليمات مشددة من جانب مسئولى وزارة الطيران المدنى بضرورة الاستعدادات القصوى لقرب عيد الأضحى المبارك، نظرا للكثافة الركابية والجوية المتزايدة المتقوع وصولها إلى مدينة السلم خلال فترة العيد، حيث تم زيادة عناصر العلاقات العامة بصالات الوصول والسفر، وتلبية كل الاحتياجات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، فضلا على التنسيق مع الجهات الأمنية والمعاونة بمحافظة جنوب سيناء.



وأشار المصدر، أن مطار شرم الشيخ الدولى سيستقبل خلال أيام العيد 46 رحلة جوية تابعة لشركة الخطوط الإقليمية والداخلية لنقل أكثر من 4 آلاف راكبا من مختلف الجنسيات.

