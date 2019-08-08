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عالم

مقتل شخص في اشتباكات قرب القصر الجمهوري باليمن

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:08 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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قتل شخص، منذ قليل، جراء تجدد الاشتباكات في مدينة "كريتر" بالقرب من القصر الجمهوري في عدن، حسبما نشرت شبكة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل لها.

أكدت مصادر يمنية، مساء أمس الأربعاء، اندلاع مواجهات عنيفة في محيط القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة "عدن" بين قوات الحرس الرئاسي اليمني ومسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي الساعين للانفصال.

وأصيب شخصان، في مواجهات مسلحة محدودة، اندلعت أمس الأربعاء، في عدن إثر إطلاق قوات الحماية الرئاسية النار على محتجين اتجهوا نحو القصر الرئاسي في مدينة كريتر، عقب تشييع جثامين القيادي الجنوبي العميد منير اليافعي وعدد من الجنود، الذين قتلوا في هجوم استهدف معسكر الجلاء الخميس الماضي.

وأعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن، هاني بن بريك، "النفير العام" ضد قوات قصر الرئاسة اليمنية في منطقة معاشيق، بعدن، بعد إصابة شخصين في مواجهات مسلحة، بين قوات الحماية الرئاسية ومتظاهرين محتجين، حاولوا تنفيذ اعتصام قرب المنطقة الرئاسية.

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