تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في الكسب غير المشروع

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الخميس، محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليون و543 ألف جنيه، لجلسة 8 سبتمبر المقبل؛ لورود تقرير لجنة الخبراء.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.



وأسندت النيابة للمتهم "ممدوح. م. ع"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان. ا. م" و"ماجدولين. م. خ"، و"سهام. ا. م" وولديه القصر "مهند" و"مروان"، في الفترة من 2012 لـ2016 على دخل غير مشروع بإجمالي 13 مليون و543 ألف جنيه.



وتبين أن المتهم استغل كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة لعدة فنادق منها فندقا ماريوت ومينا هاوس القاهرة، وأنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.