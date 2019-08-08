تشريح سائقين عثر عليهما "مقتولين" بطلق ناري في السلام

أمرت نيابة السلام، الخميس، بدفن سائقين عثر عليهما "مقتولين" بطلق ناري، بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.



كشفت مناظرة نيابة السلام للجثتين عن أنهما لشابين في العقد الثاني من عمرهما، يرتديان ملابسهما كاملة، وبجثة الأول طلق ناري في الصدر والبطن، والثاني به طلق ناري في الكتف والصدر.



وأكد مصدر أمني، أن المجني عليهما تم استدراجهما بالقرب من طريق الجبل الأصفر، وتم تثبيتهما للاستيلاء على "التوك توك" الخاص بهما وسرقة أغراضهما الشخصية.



وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام ثان يفيد بالعثور على جثتين لشابين مقتولين وملقى بهما خلف إحدى المدارس بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص، تبين صحة البلاغ وتبين أنهما لسائقي "توك توك" كانا يستقلانه، واستقل معهما ملثمون وقتلاهما لسرقة التوك توك، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.