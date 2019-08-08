تشكيل غرفة عمليات خلال أيام عيد الأضحى في الأقصر

وجه محافظ الأقصر، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبو العزايم، للعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد، تتصل بها غرف عمليات فرعية بجميع المدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي أية بلاغات فور وقوعها.



وأكد محافظ الأقصر على الالتزام بإجراءات التأمين للمناطق والمنشآت والأهداف الحيوية الهامة والإجراءات الخاصة بالحماية المدنية، لافتًا إلى ضرورة تواجد المسئولين بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والوحدات الصحية والمستشفيات في مواقع عملهم خلال أيام العيد وقيامهم بتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أية أعطال قد تطرأ خلال هذه الفترة.



ووجه محافظ الأقصر، بتشكيل فرق عمل لمتابعة الحملات على الأسواق والحملات المرورية والمرافق العامة، والتأكيد على توافر الوقود بأنواعه، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، وتكثيف الدوريات الراكبة على الطرق العامة والميادين للتصدى للمخالفات المرورية للحد من وقوع حوادث الطرق واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن المحافظة.