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رياضة

شتاينر: ليس هناك أي خطأ في قيادة ماجنوسن الدفاعية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:02 م
جريدة الدستور
وكالات
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أصرّ جونتر شتاينر مدير فريق هاس على أنه لا يتفهّم سبب كل هذه الضجة حيال قيادة سائقه كيفن ماجنوسن الدفاعية خلال سباق جائزة المجر الكبرى، وذلك بعد تلقي الدنماركي تحذيرًا من مراقبي السباق.

صدّ ماجنوسن هجمات دانيال ريكاردو سائق رينو خلال معركتهما على المركز 13، لكن الطريقة التي تحرك فيها في بعض الأحيان ضمن مناطق الكبح جعلت الأسترالي يشتكي على اللاسلكي.

ومع تنبيه مراقبي السباق حيال ما يجري، أُعلِم فريق هاس بأن هذا السلوك لا يمكن أن يتواصل على المسار - حيث تمّ تمرير رسالة قصيرة إلى ماغنوسن بهذا الشأن.

وبينما يعتقد ريكاردو أن ماغنوسن يستحق أكثر من مجرد تحذير لقاء حركته تلك، لكن شتاينر لا يرى مكمن الخطأ في أسلوب قيادته سائقه.

حيث قال: "أكد مراقبو السباق أنه عليه التوقف عن التحرك ضمن منطقة الكبح، هذا كل شيء. لكن هناك سائق آخر يقوم بذلك على الدوام ولا يتلقى أيّ تنبيه، تلك كانت إجابتنا!".

وأكمل: "أعتقد أننا خضنا معركة جيدة على المركزَين 13 و14، وإلا لكان النقل التلفزيوني للسباق مملًا جدًا!".

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