وزيرة التخطيط: انخفاض التضخم لـ7.8% والبطالة لـ7.5%

عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عددًا من المؤشرات الاقتصادية المهمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكدت أن التضخم انخفض إلى 7.8 %، مقابل 8.9 % خلال الشهر السابق، و13% في نفس الشهر من العام الماضي، لافتة إلى أن هذا مؤشر جيد، يؤكد أن هناك تزايدًا في الإنتاج، وضبطًا للأسواق.



كما أوضحت الوزيرة أن البطالة انخفضت في الربع الثاني من العام الجاري 2019 لتصل إلى 7.5% مقارنة بـ8.1% في الربع الأول، ما يؤكد أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.