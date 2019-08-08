بلومبرج: سوق العقارات المصرية جذاب للغاية

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن شركة الدار التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها تسعى لتوسيع أعمالها في كل من المملكة العربية السعودية ومصر.



وتابعت أن الشركة تدرس توسيع أعمال تطوير وإدارة الأصول في البلدين، وفقًا لما كشف عنه طلال الذهبي، المدير التنفيذي للمجموعة، في لقاء له مع تليفزيون "بلومبرج".



وأوضحت أن الشركة تعد أكبر مطور عقارى في أبو ظبي، وقد سجلت ارتفاعًا في أرباحها خلال الربع الثاني من العام بنسبة 7%.



وقال طلال: "ترى الشركة فرصًا مثيرة للاهتمام في كل من مصر والسعودية، وتسعى لتوسيع الاستثمارات، حيث يعد سوق العقارات المصري جذابًا للغاية ودائمًا ما تتطلع له الشركة".



وتابع "ظروف العرض والطلب هي التي تحدد وجهتنا في منطقة الشرق الأوسط ومناطق توسيع العمل والاستثمارات".



