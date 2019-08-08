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اقتصاد

"الدقهلية للدواجن" تقتنص 26.8 طن من واردات "كسب الصويا"

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:59 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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أظهر أحدث تقرير لشركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، تراجعًا كبيرًا فى واردات كسب الصويا خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ حجم الواردات نحو 136،628 طن، من خلال 4 شحنات، شحنتين خلال شهر مارس والآخرتين في مايو.

وأضاف التقرير أن شحنتين جاءتا من نصيب "شركة كايرو ثري ايه" وواحدة لشركة "بنجي" والآخيرة لشركة "الدقهلية للدواجن"، في الوقت الذي تمت فيه إعادة تصدير نحو 36.4 الف طن، ليصل بذك إجمالي ما تم استلامه بالسوق نحو 100،223 طن كسب صويا، جميعهم من الأرجنتين بفارق نحو 390،533 طن عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 80% وانخفاض نحو 85% عن متوسط الأربع أعوام الماضية في خطوه لم يشهدها سوق إستيراد كسب الصويا من قبل.

وأشار التقرير إلى استحواذ "شركة كايرو ثري ايه" على نحو 76،426 طن، و"بنجي" على نحو 33،400 طن و"الدقهلية للدواجن" على نحو 26،802 طن، موضحا أنه تم إعادة تصدير نحو 33،500 طن عن طريق "شركة كايرو ثري ايه" ونحو 2،905 طن عن طريق شركة "الصوفي" نظرا لزيادة نسب العصر المحلي.

كشف التقرير، عن ارتفاع واردات بذرة الصويا بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 84%، عن متوسط الأعوام الأربع الماضية، فى ظل استمرار تحقيقها لأرقاما قياسية من حيث الواردات.

وأرجعت "أسواق" ذلك إلى التوسع بسوق العصر المحلي منذ بداية العام الماضي، حيث جاء إجمالي الواردات بنحو 2،209،036 طن، مقابل تصدير حوالي 23.2 الف طن عن طريق شركتي ميدسوفتس بنحو 16،797 طن وشركة كايرو ثري ايه بنحو 6.4 الف طن ودخول حوالي 2،185،839 طن للعصر المحلي، حيث إستحوذت البذرة الأمريكي على إجمالي الواردات بحوالي 67% نظرا لتراجع أسعارها بعد إرتفاع المعروض بالولايات المتحدة، مع تراجع الطلب بسبب الأزمة التجارية بين الصين والولايات المتحده التى اشتعلت منذ العام الماضي.

وجاءت البذرة الأرجنتيني بالمركز الثاني بـ 17% والأوكراني ب 13% والأورجواي ب 3% من إجمالي الوارادت.

رصدت "أسواق" ترتيب الشركات من حيث الحصص السوقية للواردات، حيث احتلت شركة الوطنية للزيوت "المنشأه حديثًا" بشراكة بين شركتي كارجيل وADM بالمركز الأول في أول ظهور لها بالنصف الأول بنسبة 33% من إجمالي واردات البذرة تلتها شركة "كارجيل" بنسبة 18%، ثم شركة إسكندرية للبذور في المركز الثالث بنسبة 11%، تلتها شركة كايرو ثري ايه بنسبة 10% وجاءت شركة بنجي بظهور جيد لأول مرة لها بالمركز الخامس بنسبة 8% بفارق 164.7 ألف طن عن العام الماضي من إجمالي الواردات.

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