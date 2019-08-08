بني سويف: "حياة كريمة" انطلاقة في الارتقاء بمستوى معيشة المواطن

قالت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعتبر انطلاقة رائدة في مجال الارتقاء بمستوى معيشة المواطن البسيط ونقطة تلاقي لكافة الجهود المجتمعية والحكومية لتنفيذ خطة ورؤية الدولة وتنمية شاملة وعادلة ومستدامة، حيث يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان.



وأوضحت أن نصيب المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية يبلغ عدد 31 قرية، حيث يمول صندوق تحيا مصر تطوير 17 قرية، والباقي تموله جمعية الأورمان التي تشرف على تنفيذ المشروع بأكمله بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وشركة المراسم الدولية، وأن المشروع يتضمن تطوير 925 منزل بواقع 30 منزل في القرية الواحدة، موزعة بواقع: 5 قرى بمركز الفشن، و4 قرى بمركز سمسطا، 9 قرى بمراكز اهناسيا، 3 قرى بمركز الواسطى، 6 قرى بمركز بني سويف، 2 قرية بمركز ببا، 2 قرية بمركز ناصر، وتشمل أعمال إعمار المنازل المتهالكة عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل، وتركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل والسباكة الداخلية بالاحواض وأطقم الحمام وتركيب الوصلات الكهرباء الداخلية.



وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء ضمن المبادرة من إعادة تأهيل وإعمار 120 منزلا في 4 قرى هي الظموط بالفشن، عزبة محي بسمسطا، فرج منصور بإهناسيا، الصعايدة بالواسطى، وأن العمل في باقي القرى يسير على حسب التوقيتات المحددة، وأن المحافظة تقوم بكافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشروع والذي يأتي بالتوازي مع الجهود الأخرى في المجال.