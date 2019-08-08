يوفنتوس يقرر عدم بيع ديبالا

نفت تقارير صحفية اقتراب انضمام باولو ديبالا إلى توتنهام هوتسبير، حيث من الواضح أن يوفنتوس قرر عدم التفريط بنجمه صاحب الـ25 عامًا.



فحسب شبكة "بي بي سي" فإن يوفنتوس قرر إلغاء صفقة انتقال النجم الأرجنتيني إلى السبيرز بشكل نهائي.



وكان مانشستر يونايتد مهتمًا بالتوقيع مع مهاجم البيانكونيري، ولكن مطالبة الأخير براتب عال للغاية أفسدت فكرة انتقاله إلى ملعب أولد ترافورد.



أما هذه المرة فإن الرفض جاء من قبل النادي الإيطالي ذات نفسه، ولا يبدو واضحًا حتى هذه اللحظة ما إذا كان اليوفي قرر الإبقاء على ديبالا لموسم جديد، أم أنه يُفكر في بيعه لنادٍ آخر، أو إدخاله في صفقة مبادلة مع إنتر ميلان، على أن ينتقل ماورو إيكاردي للجهة الأخرى في تورينو.