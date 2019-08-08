"إينى" تقدم مركزًا ترفيهيًا متكاملًا هدية لأبناء بورسعيد

استقبل عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فابيو كافانا، المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، التي تدير حقل ظهر بغرب المحافظة، ومحمود أبو اليزيد، مدير العلاقات الخارجية بالشركة، وتناول اللقاء سبل التعاون بين الشركة والمحافظة، حيث أشاد المدير التنفيذي بالجهود المبذولة لتنمية بورسعيد في مختلف المجالات، وجعلت منها مدينة متميزة بين حوض البحر المتوسط بأكمله.



كما أثنى على جهود المسئولين بالمحافظة بالاهتمام بتوفير حياة كريمة لأبناء بورسعيد، وأعلن المدير التنفيذي خلال اللقاء عن هدية جديدة للمحافظة من خلال المشاركة المجتمعية ومساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي بمركز ترفيهي متكامل تمت إقامته بالحي الإماراتي وتجهيزه على أعلى مستوى وسيتم افتتاحه قريبا.



وقدم المحافظ الشكر إلى الجانب الإيطالي، والدور الذي تقوم به شركة إيني وقدمت من خلالة العديد من المساهمات كان آخرها مركز شباب الحي الإماراتي والوحدة الصحية بالحي، بالإضافة إلى تطوير الوحدة الصحية بالجرابعة.