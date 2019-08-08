السيتي ينفق 200 مليون يورو على مركز الظهير الأيمن والأيسر فقط

كشفت تقارير صحفية ان بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنفق أموال كثيرة تقترب من 200 مليون يورو على تدعيم مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر منذ وصوله لتدريب مانشستر سيتي في صيف 2016.



وأبرم مانشستر ستي صفقة جديدة بالتعاقد مع الظهير الأيمن جواو كانسيلو من يوفنتوس، وذلك مقابل التخلي عن البرازيلي دانيلو، بالإضافة إلى دفع 35 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن بيب جوارديولا صرف 193 مليون يورو على التعاقد مع 6 أظهرة خلال فترة تواجده مع مانشستر سيتي، وهذا مبلغ كبير جدًا يوضح مدى اهتمام المدرب الإسباني بالأطراف.



وتعاقد جوارديولا مع بينجامين ميندي من موناكو مقابل 57.5 مليون يورو، كما وقع مع زينشينكو بـ2 مليون يورو، وانتدب أيضًا هذا الصيف خيسي تاسيندي من أيندهوفن بـ16 مليون يورو، وهذه الأسماء الثلاثة جاءت لتدعم مركز الظهير الأيسر.



ووصل كاييل ووكر من توتنهام إلى مانشستر سيتي بمبلغ كبير يبلغ 52 مليون يورو، وبات يشغل المركز الأساسي كظهير أيمن، وفي نفس الصيف تم التعاقد مع دانيلو بـ30 مليون، قبيل أن يتم إدراجه في صفقة كانسيلو مع دفع 35 مليون يورو في الميركاتو الحالي.