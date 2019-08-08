مصر وسلطنة عُمان تشاركان فى فعاليات فنية بالصين

شارك الفنان التشكيلي العُماني سعود الحنيني، في دورة لبرنامج العمل الفني "الإحساس بروح الصين" في الدورة الحادية عشرة مع مجموعة من الفنانين العرب المشهورين بالصين، حيث تقام الدورة لتعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية بشكل مستمر بين الصين والدول العربية.



كما تعقد وزارة الثقافة والسياحة بالصين حلقة عمل «أنسايت أوف تشاينا» للرسم للفنانين العرب المشهورين في الصين لهذا العام بمشاركة ٩ فنانين من السلطنة والكويت ومصر والجزائر وتونس والمغرب.



وتعقد هذه الدورة على نطاق واسع والترحيب من قبل الفنانين العرب، سنويًا مما يجعلها علامة معروفة بشكل متزايد للتبادلات الثقافية الصينية العربية، كما لعبت دورًا إيجابيًا في تعزيز العلاقات الودية بين الفنانين وشعب الصين والعالم العربي.



وتستمر حلقة العمل لهذا العام 17 يومًا، حيث بدأت في 25 يوليو إلى 10 أغسطس الجاري، وتصاحب الزيارة جولات لأبرز المعالم السياحية، وزيارة المتاحف والمرافق الفنية، مع إيجاد جولات عمل للتبادل الفني والثقافي مع الفنانين الصينيين، مع الخروج بمعرض فني متكامل.



وحول هذه المشاركة يقول الفنان العُماني سعود الحنيني: "تأتي مشاركتي هذه وهي الثانية، هذه المشاركة مدعاة فخر لي بأن أكون أحد الفنانين العرب الذين لهم حضورهم في مثل هذه الفعالية التي توجد جانبًا ثقافيًا مهمًا في حياة ومسيرة الفنان من تبادل الخبرات والعمل ضمن مجموعة مختارة من مبدعي العرب المميزين".







