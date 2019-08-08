برشلونة يسابق الزمن لضم نيمار قبل غلق باب الانتقالات

يواصل نادي برشلونة البحث عن حلول لتوفير المال وتقديم عرض قوي لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نيمار.



وعلى الرغم من أن النادي الكاتالوني غير متأكد من نوايا النادي الفرنسي بشأن بيع نيمار له، لكنه سيعمل جاهدًا حتى موعد إغلاق سوق الانتقالات في 2 سبتمبر القادم لأجل حلم إعادة البرازيلي لملعب الكامب نو.



وحسب راديو آر آ سي الكاتالوني هذا المساء فإن نادي باريس سان جيرمان قد يُفكر بقبول عرض برشلونة السابق والذي يتضمن مبادلة 3 لاعبين إضافة إلى مبلغ من المال، واللاعبين الذين قد يوافق البارسا على التضحية بهم في هذه المبادلة هم عثمان ديمبيلي، صامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش.



لكن البارسا عليه أن يوفر مبلغًا معتبرًا من المال ليزيد من فرص وصوله لهدفه واللاعب الذي قد يُضحي البارسا به هو لاعب الوسط التشيلي آرتور فيدال.