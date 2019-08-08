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اقتصاد

IGI العقارية توقع عقدًا لتنفيذ إنشاءات بأشجار سيتى مع IBS

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:44 م
جريدة الدستور
حسن كامل
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وقعت شركة IGI العقارية اليوم اتفاقية تعاون مع شركة أنظمة المباني المتكاملة (IBS)، إحدى شركات مجموعة موبيكا، لتنفيذ بعض العمارات بمشروع أشجار سيتي برئاسة كل من خالد شتا رئيس مجلس إدارة "IGI العقارية" ومهندس محمد فاروق رئيس مجلس إدارة موبيكا والتي تعد شركة أنظمة المباني المتكاملة (IBS) إحدى شركاتها.

وتحرص IGI العقارية على توسعة نطاق التعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الإنشاءات لتدعيم مشاريعها وحرصا منها على التطوير المستمر، وهذا إضافة إلى الشركات المستمرة بالعمل معها على مشاريعها الحالية. ويأتي هذا ضمن اتجاه الشركة للتوسعات في هذا النطاق حيث صرحت أن هذا التعاقد يعد بداية التعاون مع شركة (IBS) في مشروعات أخرى، كما أكدت الشركة على متابعة سير العمل من جانبها لضمان تنفيذه على أكمل وجه.

وستسعى شركة IBS على إنهاء الأعمال الإنشائية بأشجار سيتي في وقت وجيز وبكفاءة وجودة عالية، نظرًا لخبرة الشركة في مجال أعمال المقاولات العامة، حيث تضم محفظة أعمالها أضخم المشروعات الإنشائية، مثل البنك الأهلي فرع مدينة بلقاس، مستشفى دار المرأة بالمهندسين، عمارات القوات المسلحة بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وأبراج أنطونيادس سيتي كومباوند بالإسكندرية.

و"أشجار سيتي" هو إحدى مشروعات "IGI العقارية" ومقام على مساحة 148 فدانًا ويقع على بعد 10 دقائق من مول مصر والطريق الدائرى ويوفر مساحات تتراوح بين 80 الى 236 مترًا وسيقدم خدمات متكاملة منها نادي رياضي على 24 فدانا ويتميز أيضا بمجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والتعليمية والصحية لتلبية احتياجات عملاء الشركة من الراحة والأمان والاستقرار.

ومن المتوقع أن يقدم المشروع 4000 وحدة سكنية من خلال مجموعة عمارات مكونة من 7 نماذج مختلفة. بالإضافة إلى المباني التجارية والإدارية، مدرسة، مركز طبي ونادي رياضي واجتماعي. والآن تقدم الشركة وحدات جاهزة للتسليم الفوري بأشجار سيتي وبتسهيلات في السداد، حيث تستهدف ضم المزيد من الأسر من خلال خطط السداد المريحة.

وتتميز أشجار سيتي بموقعها الاستراتيجى في وسط طريق الواحات وبقرب العديد من الطرق الرئيسية مثل الطريق الدائري، طريق الفيوم، طريق الواحات، طريق دهشور وفوكا والمناطق التجارية الرئيسية مثل مول مصر ومدينة الانتاج الإعلامي.

تأسست شركة IGI العقارية عام 1994 وهي من أوائل المطورين العقارين فى مدينة السادس من أكتوبر، حيث استطاعت تنمية مساحات تصل إلى 2.5 مليون متر مربع كما طورت اكثر من 8،500 وحدة سكنية، وهي أيضًا من أوائل الشركات التى أدخلت مفهوم الكومباوند السكني إلى السوق المصري عبر مشروع جاردينيا بارك بأكتوبر، والذى تم تطويره عام 1995 على مساحة 85 فدانًا وضم 250 فيلا، ومشروعها الشهير والرائد "حي الأشجار" على مساحة 176 فدانًا ويشمل 3000 شقة وتاون هاوس وفيلا، والذى أصبح أشهر المشروعات على المستوى المحلى فى نهاية التسعينيات لتبنيه مفهوم الحى المتكامل، مرورًا بمشروع جاردينيا بارك ٢، والذى بدأت الشركة تنفيذه فى عام 2006، واتسم بوصول مساحة المسطحات الخضراء به إلى 44٪.

هذا فضلًا عن مشروع جاردينيا سبرينجز والذى يقع على تلال القطامية حيث ضم المشروع 120 فيلا على 58 فدانًا، ومشروع أشجار هايتس، والذى تميز بتوافر منازل تتمتع بالرفاهية وتجمع ببراعة بين التصميم والأداء المعماري الراقي ومشروع أشجار سيتى على مساحة 148 فدانًا على بعد 10 دقائق من مول مصر والطريق الدائرى ويوفر مساحات تتراوح بين 80 الى 236 مترًا وسيوفر خدمات متكاملة منها نادى رياضى على 24 فدانا، و"Oak Park" أحدث مشروعات الشركة ويعد مشروعًا عصريًا يقدم تجربة معيشية مريحة، ويقدم وحدات متنوعة التصميم والمساحات التي تتراوح بين 167 إلى 235 مترًا، والتي يظهر فيها فكر الشركة المتطور الذي يتيح الوحدات الوحدات بخياري التشطيب أو نصف تشطيب حتى يتمكن العملاء من تشطيب وحداتهم داخليًا وفقًا لأذواقهم الخاصة.

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