مقتل زعيم المشجعين الإيطاليين في لاتسيو

تلقت الشرطة الإيطالية بلاغًا عن عن مقتل فابريتسيو بيشيتيلي، الذي يعد واحدًا من أهم زعماء المشجعين المتشددين لفريق لاتسيو، بعدما تعرض لإطلاق نار بالرأس في روما.



وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الإيطالية، تم قتل بيشيتيلي المعروف بلقب “ديابوليك”، بينما كان جالسًا على مقعد عام بحديقة أكويدوكتوس الواقعة جنوب شرقي العاصمة الإيطالية.



تلقى بيشيتيلي تلقى طلقة نارية بالرأس من الخلف، وأن شاهد رأى ما حدث هو الذي أبلغ الشرطة التي طوقت المنطقة على الفور.



لم يتم التعرف على هوية مطلق النار، في حين بدأت السلطات الإيطالية تحقيقًا لمعرفة ملابسات الجريمة.



بيشيتيلي البالغ من العمر 53 عامًا خضع في الماضي لتحقيقات على صلة بتجارة المخدرات، كما أن اسمه تردد في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم “مافيا كابيتال”، وهي شبكة إجرامية كان لها صلة بالأعمال والسياسة في روما وتم الكشف عنها في 2014.



كما عُرف “ديابوليك” برسائله المعادية للسامية وللنساء، إذ كان يدافع عن ضرورة منع السيدات من المشاركة في كرة القدم.