زعيم طالبان: نشارك في محادثات السلام بجدية تامة

قال زعيم حركة طالبان الملا هيبة الله أخونزادة اليوم الخميس، إن الحركة تشارك في محادثات السلام، وتأخذها بأكبر قدر من الجدية.



وأضاف أخونزادة - في رسالة خطية كتبها قبيل عيد الأضحى المبارك، ونقلتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن "المكتب السياسي للحركة اتخذ خطوات مجدية، ويشرف نائب زعيم الحركة على العملية، كما تم تعيين فريق تفاوض قوي، وبالتالي يتعين عليكم -واشنطن- أيضًا أن تواصلوا هذه العملية بإخلاص، لكي يتم اتخاذ خطوات فعالة إزاء إيجاد حل، وإنهاء المأساة التي دامت لـ18 عامًا".



وأوضح أن القصف الوحشي والعشوائي الذي تشنه الولايات المتحدة خلال عملية المفاوضات، واستهداف مناطق مدنية، والبيانات المتناقضة التي يصدرها الجيش الأمريكي، والمسئولون السياسيون خلقت ستارا من الغموض فيما يخص عملية التفاوض، كما أثارت شكوكا حول نوايا واشنطن، مطالبا بإنهاء مثل هذه الأعمال السلبية، إذ أن الثقة المتبادلة هي أساس نجاح عملية المفاوضات.



تأتي هذه الرسالة وسط تفاقم العنف في أنحاء أفغانستان، ويرجع ذلك في الأساس إلى التمرد الذي تقوده طالبان، إذ أعلنت الحركة مسئوليتها أمس الأربعاء عن تفجير في العاصمة كابول؛ ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل، وإصابة 145 آخرين أغلبهم من المدنيين، بحسب خاما برس.