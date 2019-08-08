إزالة 21 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركز بني مزار في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا 21 حالة تعد لليوم الـ16 على التوالي، ضمن الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة عن طريق إدارة الإزالات والإشغالات، تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا بتكثيف حملات إزالة التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة حفاظا على الصالح العام.



قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 21 حالة تعد منها 8 حالات تعد بالبناء على مساحة 4 آلاف و441 م2، وعدد13 حالة استرداد أرض أملاك دولة علي مساحة 134 فدان و23 قيراط بالطريق الصحراوي الشرقي وقري الوحدة المحلية لقرية بني صامت بالمركز.



وأوضح رئيس المركز أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين لعدم تكرار هذه التعديات مرة أخرى.