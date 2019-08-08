خروج ساني من اهتمامات بايرن ميونيخ بسبب الرباط الصليبي

يبدو أن صفقة انتقال ليروي ساني، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى بايرن ميونخ الألماني في طريقها لنقطة الصفر من جديد، بعد التطورات الجديدة بشأن إصابة اللاعب.



وكان الدولي الألماني قد تعرض لإصابة في ركبته اليمنى خلال مواجهة ليفربول، الأحد الماضي، في مباراة الدرع الخيرية، ليغادر الملعب بعد 10 دقائق فقط.



وبحسب ما ذكرته إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، فإن هناك إمكانية لتعرض ساني لتمزق في الرباط الصليبي للركبة، مما يهدد انتقاله للبايرن هذا الصيف.



واتفقت صحيفة "سبورت بيلد" مع الإذاعة الألمانية، حيث أشارت إلى تعرض ساني لذات الإصابة، مما يعني غيابه حتى بدايات عام 2020.



وكان البايرن على مقربة من إتمام صفقة اللاعب، صاحب الـ23 عامًا، حيث أفادت تقارير صحفية إلى إمكانية الإعلان عن الصفقة، اليوم الخميس، إلا أنها باتت مهددة بالفشل، حال التأكد من تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي.



ومن المتوقع أن يضطر مسؤولو البايرن للتحرك نحو خيار جديد، بدلًا من ساني، نظرًا لحاجة الفريق لإبرام صفقة هجومية قوية قبل انطلاق منافسات البوندسليجا يوم 16 أغسطس الجاري.