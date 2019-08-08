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حوادث

تأجيل دعوى إلزام الأزهر باعتماد درجة الماجستير لطالب

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:39 م
جريدة الدستور
عماد سليمان
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قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخميس، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والتي طالب فيه بإلغاء قرار جامعة الأزهر، بعدم اعتماد منح درجة الماجستير للطالب "زين العابدين شمس"، وإعطاؤه شهادة رسمية بحصوله عليها، مع تعويض نتيجة الخطأ المتعمد لجلسة 12 سبتمبر المقبل؛ لرد جامعة الأزهر.

واختصم الطعن رئيس جامعة الأزهر بصفته، ونائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وعميد كلية الزراعة بصفته.

وأكد الطعن، أن الطالب سجل بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، لنيل درجة التخصص "الماجستير" فى العلوم الزراعية "البساتين - الفاكهة" من قسم البساتين بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وأنه تم تشكيل لجنة فحص ومناقشة الرسالة بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وانتهت إلى منح الطالب زين العابدين شمس الدين سيد أحمد، درجة التخصص "الماجستير" في العلوم الزراعية بكلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة.

وطالب الطعن بقبوله شكلًا، وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن اعتماد منح الطالب درجة الماجستير، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بتسليمه شهادة رسمية تفيد حصوله على درجة الماجستير، أداء التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية، نتيجة خطأ الجهة الإدارية المتعمد.

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