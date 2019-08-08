وفدان من ألمانيا والبرازيل يزوران المعالم السياحية بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا بدء عودة الرحلات النيلية للبواخر السياحية، حيث استقبلت المحافظة اليوم وفدا برازيليا وآخرًا ألمانيًا خلال قيامهم برحلة نيلية بين القاهرة والأقصر عن طريق إحدى البواخر السياحية لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.



أكد المحافظ، أن المنيا تمتلك العديد من المقومات السياحية والمناطق الأثرية، كما تنعم بالأمن والاستقرار، مُشيرًا إلى تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.



من جانبه أوضح الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا، أن برنامج الوفد يستمر لمدة يومين، حيث سيزور مناطق تل العمارنة بدير مواس، وبني حسن بأبوقرقاص، وتونا الجبل بمركز ملوي.



وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها "منطقة آثار تل العمارنة بمركز دير مواس، ومنطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى"



كما تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير، وكذلك منطقة آثار البهنسا، وتقع على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزار، وهى مدينة أثرية قديمة، وعثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ"البقيع الثاني" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.