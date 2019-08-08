إحالة شقيقين للجنايات بتهمة قتل محام في القليوبية

أحالت نيابة جنوب بنها الكلية شقيقين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بقتل محام وإصابة زميله بعد إطلاق الرصاص عليهما أثناء محاولة ضبطهما لسرقتهما مكتب الثاني، فأطلق المتهمان النيران عليهما مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني.



وكانت الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجني عليه "محمد. ز" 35 عامًا، محامي، وتعرض مكتب زميله "همام. أ" 37 عامًا، محامي، للسرقة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعندما فرغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها اتصل به لمقابلته وأثناء سيرهما بمنطقة قسم ثان شبرا الخيمة، شاهدا السيارة التي استخدمت في واقعة السرقة.



وأمسك المحاميان بقائد السيارة ووجدا بعض المسروقات بداخلها، لكنه هرب، وفوجئا بعدها باثنين يطلقان وابل من الطلقات النارية بطريقة عشوائية مما أصاب المجني عليه الأول بطلقة بالصدر توفي على أثرها، بينما أصيب الثاني بطلقة نارية بالكتف، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وخرج فور تلقيه العلاج.



وأكدت تحريات المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن وراء ارتكاب الواقعة "حسن. م. م" 36 عامًا، صاحب مكتبة، وشقيقه "إبراهيم" وشهرته "فليس" 38 عامًا، عاطل، وتم ضبطهما.



بالعرض على النيابة أصدرت قرارات بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لتحديد أولى جلسات المحاكمة.