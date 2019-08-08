عبور 50 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم الخميس، 50 سفينة بحمولات بلغت 3 ملايين و300 ألف طن.



وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس عبور 25 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و800 ألف طن، كان أكبرها ناقلة الغاز الطبيعي المسال "ليلينجي" التابعه لجزر المارشال بحمولة بلغت 171 ألف طن، وضمت قافلة الجنوب 25 سفينة بحمولات بلغت مليونا و500 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الدانماركية مومباي ميرسك بحمولة بلغت 221 ألف طن.