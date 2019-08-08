سائق يتعدى بـ"منجل" على شرطى فى لندن

أعلنت شرطة لندن اليوم الخميس، أن أحد رجالها أصيب بإصابة خطيرة بعدما تعرض لعدة طعنات في هجوم بـ"منجل".



وقالت شرطة لندن على "تويتر" إن الشرطي وهو في عقده الرابع يرقد في المستشفى "في حالة خطيرة ولكن مستقرة"، ويعاني من إصابات في الرأس واليد.



وقع الحادث عندما أشار رجلا شرطة في الزي الرسمي كان يقودان سيارة الشرطة لمركبة "فان"، للتوقف في ليتون بشرق لندن.



ولاحقا المركبة عندما لم تتوقف، وعندما توقفت ترجل الشرطيان عن السيارة للتحدث إلى السائق الذي هاجم أحدهما، حسب بيان الشرطة.



وكان الجاني حامل المنجل في عقده السادس، وألقي القبض عليه بعدما استخدم الشرطي صاعقا كهربائيا للسيطرة عليه.



وقالت المفتشة جوليا جيمس، من وحدة قيادة نورث إيست: "ما بدأ كعملية روتينية لإيقاف مركبة تحول بسرعة للغاية وبشكل غير متوقع إلى هجوم لم يسبقه استفزاز بسلاح"، ولا يعتقد أن الحادث على صلة بالإرهاب.



يشار إلى أن هجمات الطعن ارتفعت مؤخرا في بريطانيا.