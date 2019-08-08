ضبط تشكيل عصابي لسرقة سائقي السيارات بالإكراه في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة قائدي السيارات بالطرق السريعة في الجيزة.



تبلغ لمركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة من أحدى المستشفيات بوصول أحد الأشخاص مقيم في الشرقية، مصاب بجروح متفرقة بالجسد إدعاء طلق خرطوش، وقرر سائق سيارة نصف نقل مقيم بذات العنوان، أنه أثناء قيادته السيارة وبرفقته المصاب وسيرهما بالمنطقة الجبلية بدائرة المركز، فوجئا بمجهولين بحوزة أحدهم بندقية خرطوش يستوقفانهما، وأطلق أحدهم عيار خرطوش تجاه المصاب فأحدث إصابته واستولوا على السيارة وهربوا.



تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم أفراد تشكيل عصابي مكون من عاطل، 23 سنة، سبق إتهامه في 7 قضايا، وعاطل، 24 سنة، سبق إتهامه في 3 قضايا، وعاطل، 26 سنة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، وهاتف محمول وحافظة نقود "خاصين بالمجنى عليه".



وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة قائدي السيارات بالطرق السريعة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.