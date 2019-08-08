في أقل من أسبوع.. انفجار ثاني في قاعدة عسكرية روسية ومقتل وإصابة 17 شخصا

أعلنت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، انفجار أحد القواعد العسكرية شمالي روسيا، صباح اليوم الخميس، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة 17 آخرين.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الانفجار وقع أثناء اختبار وحدة لإنتاج محركات الصواريخ في شمال البلاد، مشيرة إلى أن مستوى الإشعاعات الناجمة عن الانفجار في حدودها الطبيعية.



ويعد هذا الانفجار الثاني الذي يقع في أحد القواعد العسكرية الروسية في أقل من إسبوع حيث وقع انفجار آخر استهدف أحد القواعد في سيبريا وتحديدًا مدينة أتشينسك عقب وقوع بعد نشوب حريق في مخزن عسكري.



وقال مصدر عسكري روسي إن جندي لاقى حتفه جراء الانفجار، بينما حاولت وزارة الدفاع نفي الأمر.