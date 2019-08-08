البنك الدولى يشيد ببرامج الحماية الاجتماعية بمصر

نشر البنك الدولى على موقعه بشبكة الإنترنت، إشادة وانفوجراف عن مصر حول برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا.



وسلط الضوء على برنامج تكافل وكرامة الذي بدأ عام 2015، بتمويل بلغ 400 مليون دولار من البنك الدولي حيث استفاد أكثر من 9 ملايين شخص من تكافل وكرامة، أي ما يقارب 10% من تعداد سكان مصر.