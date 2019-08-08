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رياضة

طارق يحيي: تأجيل مباراة السوبر الأفريقي في صالح الزمالك

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:27 م
طارق يحيي
طارق يحيي
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أعرب طارق يحيى، المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، عن سعادته عقب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأجيل مباراة السوبر الأفريقي بين فريقه ونادي الترجي التونسي.

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وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية: "تأجيل مباراة السوبر الأفريقي في صالح الزمالك بكل تأكيد".

وأضاف مدرب الزمالك: "الفريق ضم العديد من الصفقات الجديدة وتحتاج لأطول وقت ممكن من أجل الانسجام قبل خوض مباراة كبيرة بحجم السوبر الأفريقي".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن تأجيل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي بطل دوري الأبطال إلى أجل غير مسمى. بعد أن كان مقرر لها أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس 2019.

وأصدر "كاف" بيانا أعلن فيه تأجيل اللقاء إلى أجل غير مسمى، بعدما قدم نادي الوداد المغربي استئنافا ضد القرار الصادر، الأربعاء، باعتبار نادي الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا.

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