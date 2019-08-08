استقرار سعر اليورو فى تعاملات اليوم
الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:26 م
هويدا سعيد - أسماء ابراهيمطباعة
استقر سعر اليورو الأوروبي، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، في تحديثات البنوك، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.30 جنيه للشراء، و1844 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي:
18.30 جنيه للشراء.
18.44جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
18.33 جنيه للشراء.
19.49 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر:
18.33 جنيه للشراء.
18.50 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة:
18.24 جنيه للشراء.
18.54 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:
18.30 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:
18.50 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
18.28 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي:
18.30 جنيه للشراء.
18.44جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
18.33 جنيه للشراء.
19.49 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر:
18.33 جنيه للشراء.
18.50 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة:
18.24 جنيه للشراء.
18.54 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:
18.30 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:
18.50 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية:
18.28 جنيه للشراء.
18.45 جنيه للبيع.