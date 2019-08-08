توقعات بإعلان المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات



كشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه من المتوقع أن تعلن المديرية، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات، على موقعها الإلكتروني الرسمي مساء اليوم الخميس.



وأكدت المصادر أن المديرية، انتهت من أعداد نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لرياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة، وذلك تحت إشراف محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم.



وكشفت المصادر أن المؤشرات الأولية للقبول في المرحلة الأولى تشير إلى أن سن قبول التلاميذ لن ينخفض عن ٥ سنوات و٩ أشهر في أي من الإدارات التعليمية التابعة للمديرية والبالغ عددها ٣٢ ادارة تعليمية.



