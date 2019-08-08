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محافظات

تجهيز قاعدة بيانات محدثة بـ"صحة الأقصر"

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:26 م
الدكتور السيد عبد
الدكتور السيد عبد الجواد
هدى الأمير
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عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، اجتماعًا عاجلًا بمسئولي المستشفيات والإدارات الصحية وفرق من مدخلي البيانات والموارد البشرية ومراقبي العهد والصيادلة ومسئولي الجودة؛ للبدء في تجهيز قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة على مستوى محافظة الأقصر.

وأوضح وكيل الوزارة أن إعداد قاعدة بيانات يأتي في إطار استعدادات المحافظة في حال اعتماد وزارة الصحة لها للعمل بنظام التأمين الصحي الشامل.

وفي السياق نفسه، تهيب مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بأصحاب ومسئولي جميع المراكز الطبية الخاصة، سرعة وضرورة إرسال البيانات المطلوبة وإنهاء التراخيص للاستفادة من العمل داخل المنظومة في حال تفعيلها.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الأقصر لبذل كل المجهود في الدفع بعجلة التقدم للمنظومة الصحية وخدمة المواطنين.

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