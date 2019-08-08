التضامن: بدء تصعيد الحجاج لعرفات غدًا

صرح أيمن عبد الموجود رئيس مؤسسة الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بتصعيد ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية، غدا الجمعة ٨ من ذوى الحجة، بخطة تفويج متكاملة.



وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه سيتم البدء بالمقدمة صباح الجمعة على أن يبدء التفويج بعد الصلاة ويستمر حتى السادسة من مساء الجمعة، وتم وضع خطة بالتنسيق مع الجانب السعودى.



وأوضح أن التصعيد سيتم من خلال ٢٨١ حافلة مكيفة ومجهزة الحمامات GPS، وقد تم استلام المخيمات بعرفات ومنى بعد أن عاينتها اللجان للتأكد من المطابقة للمواصفات المتفق عليها وهى خيم ألمانية ذات جودة مرتفعة مزودة بمراوح وتكييفات فريون.