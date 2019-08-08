إطلاق العظة الأحدث للبابا تواضروس عبر الـ"ساوند كلاود"

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إطلاق العظة الأحدث للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عبر تطبيق "ساوند كلاود".



وكان المركز الإعلامي للكنيسة برئاسة "حليم" أطلق خدمة جديدة لنشر عظات البابا تواضروس عبر تطبيقات السوشيال الميديا المختلفة من صوتيات ومرئيات.



وجاءت عظته الأسبوعية الأحدث بدير مارمينا العجايبي بصحراء مريوط، تحت عنوان" نعمة القبول".