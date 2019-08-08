تجديد حبس متهمين بالسطو المسلح على صيدلية في مدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، المنعقدة بمحكمة الحي السابع، الخميس، حبس عاملين 15 يومًا ذمة التحقيقات، بتهمة السطو المسلح على صيدلية والاستيلاء على 8 آلاف جنيه من عامل بالإكراه.



وكان قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغًا من عامل بصيدلية بدائرة القسم، بأنه حال تواجده داخل الصيدلية محل عمله فوجئ بشخصين يهددانه بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزة أحدهما، واستوليا على مبلغ مالي 8000 جنيه من داخل درج ماكينة الكاشير الخاصة بالصيدلية كرهًا عنه وفرا هاربين.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصان أحدهما عامل سابق بالصيدلية مقيمان بدائرة القسم.