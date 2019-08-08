الخميس 08 أغسطس 2019 الموافق 07 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

مصر

الكهرباء: تخرج 14 عضوًا بـ"الكوميسا" من البرنامج التدريبي في مصر

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:21 ص
جريدة الدستور
عمرو خان
طباعة
ads
شهد صباح اليوم المهندس جابر دسوقى والسيد السيد المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية بالشركة القابضة احتفالية تخريج عدد (١٤) متدرب من (١٢) دولة أفريقية من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا بالإضافة لعدد (٣) من قيادات الكوميسا فى البرنامج التدريبى "سياسة وتمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة" والذى تم تنفيذه تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

وألقى المهندس جابر خلال الإحتفالية كلمة رحب فيها بالحضور، وأوضح أن جمهورية مصر العربية تقدم من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خبراتها للدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا فى كافة القضايا المتعلقة بالكهرباء والطاقات المتجددة.

وأضاف أنه نظرًا للإمكانيات التدريبية الهائلة والخبرات البشرية المتميزة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، يتم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وإرسال خبراء مصريين فى صورة منح تدريبية لنقل الخبرات الهائلة المتوفرة بقطاع الكهرباء المصرى للكوادر البشرية الأفريقية من أجل تدعيم أواصر العلاقات التاريخية ومن أجل تحقيق تعاون مثمر وتبادل الخبرات بين الدول وخاصة دول القارة الأفريقية للوصول إلى شراكة حقيقية تحقق النفع المشترك والأهداف المرجوة للجميع.

وأشاد كافة المتدربين بالبرنامج التدريبي مؤكدين على أنه سيتم نقل هذه المعارف والخبرات لزملائهم.

ومن هذا المنطلق تؤكد الشركة القابضة لكهرباء مصر على استمرارها فى تقديم الدورات التدريبية والاستشارات والخبرات والدعم الفنى للأشقاء بكافة الدول الافريقية، لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية لكافة دول القارة.

وجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبى والذى يعد الأول من نوعه يأتي في إطار التعاون مع منظمة الكوميسا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ودعما لأواصر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وإطلاعهم علي التجربة المصرية الرائدة في مجال الطاقة الكهربائية

هذا وقد تخلل البرنامج التدريبي العديد من الزيارات الميدانية (محطة كهرباء الكريمات الشمسية الحرارية، مجمع الطاقة بالكريمات، مركز تدريب المقطم) بالإضافة إلى العديد من الزيارات للمعالم السياحية على أرض مصر الجبيبة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

سعر "الدولار" فى البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة "لوكاكو" تكتمل أخيرًا بقيمة 85 مليون دولار

منذ يومين

الأبراج.. عبير فؤاد تحسم الجدل حول تغيير الأبراج

منذ حوالي 17 ساعة

محمد الباز يكتب: لماذا كان أحمد خالد توفيق يحتقر قراءه؟

ads

الصور

image description

العرض الخاص لفيلم "أولاد رزق 2" بمول مصر

image description

سوق الجمال فى برقاش

image description

شوادر بيع الأضاحي تستعد للعيد

image description

أسواق الأضاحي تستعد للعيد

image description

مؤتمر وزيرة الصحة بمعهد ناصر

الأكثر قراءة

سعر "الدولار" فى البنوك اليوم الخميس 8 أغسطس 2019

بعد تقبيله.. تفاصيل علاقة محمد رمضان بالممثلة الكويتية إيما شاه

تعديلات جديدة على قانون التأمين الاجتماعي الشامل.. تعرف عليها

فضيحة جديدة لمعتز مطر.. تحرش بأحد شباب قناة الشرق وهدده بالفصل

ستوديو

29 أغسطس.. حفل شريف منير في مكتبة الإسكندرية

ياسمين عبدالعزيز تتمرد على الكوميديا السينمائية بعد نجاح "لآخر نفس"

نجم "Home alone" يسخر من بطل النسخة الجديدة للفيلم (صورة)

زيدان يفكر فى تغيير خطة ريال مدريد بسبب هازارد

رياضة

لوكاكو يخضع لفحص طبي قبل انتقال مرتقب إلى إنتر ميلان

ويستهام يتعاقد مع المهاجم السويسري أجيتي

هدف هازارد بقميص ريال مدريد يتصدر اهتمامات الصحف الإسبانية

صفقة "لوكاكو" تكتمل أخيرًا بقيمة 85 مليون دولار

الرئيس نيوز

عيد السلواوي فنان شعبي يلوِّن بيوت الحجاج بلا مقابل

المتحدث العسكرى يطمئن المواطنين بشأن "اختراق حاجز الصوت"

البحرية الأمريكية تحذر من اختراق إيراني لأنظمة (GPS) الخاصة بسفن الشجن

السيسى يوافق على اتفاق للاستثمار فى البنية التحتية بـ300 مليون دولار

منوعات

اكتشاف قبرى زوجين يعود تاريخهما إلى 2789 عامًا بالصين

مجهول يتبرع بمبلغ ضخم لجمعيات خيرية

اكتشاف اختراقات إلكترونية للمؤسسات الحكومة الروسية

"ميجان" تصدر كتابها الأول للأطفال

كشكول

لطلاب الدبلومات الفنية.. تعرف علي شروط اختبارات القدرات

التعليم العالى: منح دراسية مقدمة من جامعة العلوم والتكنولوجيا بميلانو

اليوم.. بدء قواعد التحويلات لتقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

الخشت: صرف ١٠٠ ألف جنيه لأسر شهيدى الأمن الإدارى بمعهد الأورام

إسلام سياسي

غضب سلفي على وزارة الأوقاف رغم التصريح لبرهامي بالخطابة

قيادي إخواني: الفشل ينتظر "إخوان تونس" بعد ترشحهم للرئاسة

دعوى قضائية في بريطانيا تفضح تمويل بنك قطري لـ جبهة النصرة

الجيش الليبي يحذر الإخوان من تحويل مقرات مدنية لثكنات عسكرية


زيت وسكر

لجنة انتخابات الأطباء تعلن قوائم المرشحين على التجديد النصفي في هذا الموعد

“الإحصاء”: 1.5% زيادة في معدل التضخم خلال يونيو 2019

تراجع أسعار 4 مجموعات من السلع الأساسية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 8 – 8 – 2019

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدي الارهاب
ماجد حبته
لن تسكت البنادق
منى رجب
ابن الناس.. كلمة تبحث عن معنى
ماجد حبته
المخابرات البريطانية والإرهاب
المزيد

الثقافة

"الفوضى الخلاقة" في رواية "لعنة الأمريكان"

ورشة "بالعربي فلسفة" بالمعهد الثقافي الفرنسي اليوم

"رحلة إلى المريخ" جولة تخيلية بمكتبة المستقبل

"التحطيب ومولد سيدي الفولي" بقرية أبو الصفا في المنيا

صفحتنا ع الفيس بوك