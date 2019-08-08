الكهرباء: تخرج 14 عضوًا بـ"الكوميسا" من البرنامج التدريبي في مصر

شهد صباح اليوم المهندس جابر دسوقى والسيد السيد المحاسب عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية بالشركة القابضة احتفالية تخريج عدد (١٤) متدرب من (١٢) دولة أفريقية من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا بالإضافة لعدد (٣) من قيادات الكوميسا فى البرنامج التدريبى "سياسة وتمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة" والذى تم تنفيذه تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر.



وألقى المهندس جابر خلال الإحتفالية كلمة رحب فيها بالحضور، وأوضح أن جمهورية مصر العربية تقدم من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خبراتها للدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا فى كافة القضايا المتعلقة بالكهرباء والطاقات المتجددة.



وأضاف أنه نظرًا للإمكانيات التدريبية الهائلة والخبرات البشرية المتميزة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، يتم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وإرسال خبراء مصريين فى صورة منح تدريبية لنقل الخبرات الهائلة المتوفرة بقطاع الكهرباء المصرى للكوادر البشرية الأفريقية من أجل تدعيم أواصر العلاقات التاريخية ومن أجل تحقيق تعاون مثمر وتبادل الخبرات بين الدول وخاصة دول القارة الأفريقية للوصول إلى شراكة حقيقية تحقق النفع المشترك والأهداف المرجوة للجميع.



وأشاد كافة المتدربين بالبرنامج التدريبي مؤكدين على أنه سيتم نقل هذه المعارف والخبرات لزملائهم.



ومن هذا المنطلق تؤكد الشركة القابضة لكهرباء مصر على استمرارها فى تقديم الدورات التدريبية والاستشارات والخبرات والدعم الفنى للأشقاء بكافة الدول الافريقية، لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف من خلال التعاون فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية لكافة دول القارة.



وجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبى والذى يعد الأول من نوعه يأتي في إطار التعاون مع منظمة الكوميسا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ودعما لأواصر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وإطلاعهم علي التجربة المصرية الرائدة في مجال الطاقة الكهربائية



هذا وقد تخلل البرنامج التدريبي العديد من الزيارات الميدانية (محطة كهرباء الكريمات الشمسية الحرارية، مجمع الطاقة بالكريمات، مركز تدريب المقطم) بالإضافة إلى العديد من الزيارات للمعالم السياحية على أرض مصر الجبيبة.