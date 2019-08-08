استعدادًا للعيد.. رفع حالات الطوارئ بمترو الأنفاق

أصدرت وزارة النقل تعليمات لقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو برفع حالة الطوارئ بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق استعدادًا لعيد الأضحى المبارك والعمل على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب خلال أيام العيد على أن تكون بداية التشغيل من الخامسة والربع صباحًا حتى الواحدة من صباح اليوم التالي.



وأكدت الوزارة أنه تم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بإجمالي عدد رحلات تقدر بـ1234 رحلة، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين حلوان - المرج الجديدة إلى 380 رحلة، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة - المنيب إلى 424 رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة - نادى الشمس إلى 430 رحلة.



وتوجد بالمترو غرفة تحكم مركزية خاصة مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات وهناك فرق متواجدة على مدار ساعات التشغيل لمتابعة ومراقبة حركة القطارات وحركة جمهور الركاب مما يجعل مرفق مترو الأنفاق أكثر أمانً عند استقلاله.



كما شملت الاستعدادات أيضا زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مرورًا بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تيسيرًا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مع تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة، مؤكدًا أن هذه الخدمة الطبية مجانية لجميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق.

