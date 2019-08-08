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اقتصاد

خامس صفقاتها في 2019.. هيرميس تطرح حصة 36% من أسهم "فوري" في البورصة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:21 ص
جريدة الدستور
أكرم عمران
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أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس – المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة – عن نجاح إتمام الطرح العام لشركة "فوري" في البورصة المصرية، وهي شركة رائدة في تكنولوجيا الخدمات البنكية والمدفوعات الإلكترونية، وذلك في صفقة بلغت قيمتها 1.64 مليار جنيه.

وتعد شركة "فوري" من أسرع الاستثمارات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تنفرد بتقديم باقة متنوعة من حلول المدفوعات الإلكترونية وأنشطة الإمداد والتوريد، وكذلك المعاملات المصرفية، وحلول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح والمنسق العالمي الأوحد للصفقة، فيما قام مكتب ذو الفقار وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة بتولي دور المستشار القانوني للطرح. وتم قيد أسهم شركة فوري للتداول بالبورصة المصرية تحت كود "FWRY.CA".

وقد شهدت عملية الطرح قيام المساهم الرئيسي، شركة PSI Netherland Holding B.V بطرح حصة 36% من أسهم شركة "فوري" بالبورصة المصرية أو ما يعادل 254.629.483 سهم عادي، وذلك بسعر 6.46 جنيه للسهم. وتم تنفيذ الصفقة من خلال شريحتين، إحداهما طرح خاص للمستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية خارج الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد في مصر. وقد تم تغطية الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص للمؤسسات بواقع 15.9 مرة، في حين شهدت شريحة الطرح العام تغطية الاكتتاب بواقع 30 مرة.

وفي هذا السياق قال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس إن إتمام صفقة الطرح العام يعد إنجازًا بارزًا للمجموعة المالية هيرميس، حيث مثلت هذه الصفقة أول عملية طرح عام تشهده البورصة المصرية في عام 2019، كما أنها تمثل أحدث إضافة لسجل الشركة على صعيد تقديم قطاعات جديدة من نوعها لسوق المال المصري مع قيامها بجذب كبرى المستثمرين الدوليين وترتيب الاكتتابات بنجاح، وهو ما يتوافق مع أهداف الشركة لتجديد اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي والمحلي بفرص الاستثمار التي تنفرد بها البورصة المصرية.

وأضاف عبيد أن المجموعة المالية هيرميس تنفرد بصدارتها لقيادة أكبر وأنجح صفقات الطرح العام في مصر والمنطقة، مستفيدةً من شبكة عملاءها حول العالم وقدرتها على جذب اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي للفرص الاستثمارية الجذابة.

ومن جانبه أكّد مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن نجاح صفقة الطرح العام لشركة "فوري" تعد بمثابة شهادة على قدرة المجموعة المالية هيرميس على مواصلة تقديم قطاعات جديدة من نوعها وواعدة إلى سوق الأسهم المصري، حيث سبق لها تقديم فرص استثمارية جذابة في كل من قطاع المواد الغذائية وقطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات التعليمية، كما أن إتمام صفقة اليوم يمثل الانطلاقة الأولى لقطاع خدمات المدفوعات الإلكترونية في البورصة المصرية، وإضافة جديدة لسجل إنجازات المجموعة المالية هيرميس في ترتيب وتنفيذ كبرى الصفقات الاستثمارية.

جدير بالذكر أن صفقة طرح أسهم فوري تمثل خامس صفقات الأسهم التي نفذتها المجموعة المالية هيرميس بمختلف الأسواق منذ بداية عام 2019، حيث تأتي في أعقاب صفقة إصدار أسهم إضافية لصالح الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بالبورصة المصرية، وصفقة الطرح العام الأولي لشركة Finablr ببورصة لندن، وهي الشركة الرائدة في تقديم حلول وخدمات الدفع على الساحة العالمية، وكذلك صفقة بيع حصة 31.5% من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا بالبورصة المصرية، فضلًا عن تنفيذ الطرح العام الأولي لشركة المراكز العربية بالسوق السعودي "تداول".

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