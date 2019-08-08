محاكمة عامل قتل طالبًا فى مشاجرة أمام مدرسة بحلوان

أمرت نيابة البساتين، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل طالب في مشاجرة، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بمفرده، وأنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا يفيد بمقتل "بسام. ع"، 17 سنة، طالب، في مشاجرة أمام مدرسة، ما أسفر عن إصابته بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسم أودت بحياته.



بالانتقال وإجراء التحريات وسؤال شهود العيان، تبين مصرع المجني عليه أثناء محاولته فض مشاجرة، وتم القبض على اثنين من المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل صديقه "ا. ع"، بعد اعتراف الأول بارتكاب الواقعة بمفرده.