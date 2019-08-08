"النيل الدولية" تحتفل بالعيد مع الأجانب على ضفاف النهر

سجلت قناة النيل الدولية، برئاسة تغريد حسين احتفالية خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع عدد من الأجانب من جنسيات مختلفة جاؤوا الى مصر لقضاء إجازة سنويهة



وصاحبتهم القناة في رحله نيلية الاستمتاع بنهر النيل الخالد وإجراء أحاديث بالانجليزيهة والفرنسية عن اختيارهم لمصر وحرصهم أن يتواكب تواجدهم فيها مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك.



وتتضمن الاحتفالية عروض التنورة وأجمل أغنيات العيد السهرة من تقديم سامح غازي، وماهيستي ربيع بإشراف أحمد عبد العليم ومن إخراج مصطفى الدهشان، وتذاع كاملة الأحد أول أيام العيد من العاشرة مساء حتي منتصف الليل علي النيل الدولية.