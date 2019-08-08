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محافظات

بالتفاصيل.. المشروعات الابتكارية بجامعة الإسكندرية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:17 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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عقب انتهاء اللجنة التقييمية لفريق تسليم وتسلم المشروعات الابتكارية لطلاب جامعة الإسكندرية، الممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم بوزارة التعليم العالى، من أعمالها، ينشر "الدستور" أسماء تلك المشروعات.

كلية الهندسة حظيت بثلاثة مشروعات، مشروع سيارة كهربية بمفارق حركة إلكتروني، مشروع استخدام تقنيات كهربائية فى تعقيم المياه، مشروع تصميم واختبار وحدة تحلية مياه ملحة مبتكرة لإستخدام الأغشية المدارة حراريًا.

أما كلية الزراعة فقد حظيت بمشروعين وهم، مشروع تصميم فرن يعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج طوب صديق للبيئة، مشروع تصميم وإنشاء وحدة متطورة لإنتاج غاز حيوى من مخلفات المطابخ.

وكلية الطب البيطري بها مشروع تقييم كسب جنين الذرة كمادة علف بديلة فى عليقة البلطى مع أو بدون اضافة انزيم الفيتيز وتأثيرها على كفاءة النمو الإنتاجية لسمكة البلطي.

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