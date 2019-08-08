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اقتصاد

تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:16 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران - أسماء إبراهيم
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحا 2.960 نقطة ليصل إلى مستوى 6117.78 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسرًا 3.410 نقطة ليصل إلى مستوى 6740.17 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.34% رابحًا 16.450 نقطة ليصل إلى مستوى 4893.32 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 111.6 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون دينار كويتى عبر 4174 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.43%.

وجاء سهم "آن ديجيتال سيرفس القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 32%، تليه شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 9.79%، ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.78%، فيما تصدر سهم "الشركة المتكاملة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.49% ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 8.88%، ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 7.47%.

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