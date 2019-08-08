تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.



وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحا 2.960 نقطة ليصل إلى مستوى 6117.78 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسرًا 3.410 نقطة ليصل إلى مستوى 6740.17 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.34% رابحًا 16.450 نقطة ليصل إلى مستوى 4893.32 نقطة.



وجرى التداول بمستهل التعاملات على 111.6 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون دينار كويتى عبر 4174 صفقة.



وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.43%.



وجاء سهم "آن ديجيتال سيرفس القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 32%، تليه شركة التجارة والاستثمار العقارى بنسبة 9.79%، ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.78%، فيما تصدر سهم "الشركة المتكاملة القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.49% ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 8.88%، ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 7.47%.