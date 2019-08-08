ضبط 56 مخالفة تموينية متنوعة فى الغربية

شنت مباحث التموين بالغربية، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات والمصانع بمدن ومراكز المحافظة، لضبط الأسواق ومنع كل أشكال التلاعب والغش التجاري، أسفرت عن ضبط 56 مخالفة متنوعة.



وكان مدير مباحث التموين بالغربية، العميد محمد عتمان، قد أخطر اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، بتلقيه إخطارًا من ضباط الإدارة، بمختلف مدن المحافظة بنتائج الحملة التي أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة، شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان أسعار، وتجميع خبز مدعم، وتجميع خبز بلدي مجفف، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.



تم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفين، وجار إخطار النيابات المختصة للمراكز والأقسام لتتولى التحقيق.