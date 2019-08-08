جامعة الإسكندرية تتسلم المشروعات الابتكارية لطلابها

استقبلت وحدة إدارة المشروعات ومركز ضمان الجودة بجامعة الإسكندرية، اللجنة التقييمية لفريق تسليم وتسلم المشروعات الإبتكارية لطلاب الجامعة، الممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم بوزارة التعليم العالى، بالجامعة، وعددها 6 مشرروعات، وتتضمن فرق بحثية لطلاب كليات الهندسة (٣) والزراعة (٢) والطب البيطري (١)، وقد أثنت اللجنة على سير العمل بالمشروعات التي تم تسليمها نهائيا بنجاح للجنة الموفدة.



وأنهت اللجنة عملها بزيارة إدارة الجامعة، حيث استقبلها الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتورة رشا الشنيطي، المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور كمال متولي مدير وحدة إدارة ضمان الجودة، والدكتور ثروت عبد الفتاح، نائب مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتورة شيرويت حسين، المشرف على القطاع العلمي بالوحدة، هذا وقد تفقدت اللجنة سير عمل المشروعات بالكليات، حيث كان في استقبالهم بالكليات، الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور عبد الله زين الدين عميد كلية الزراعة.



يذكر أن مشروعات المشاركة الطلابية الممولة خلال الإعلان الماضي عددها ٢٨ مشروع تتضمن ٦ مشروعات لفرق بحثية من طلاب جامعة الاسكندرية وهي المشاركة الأعلى على الإطلاق بين الجامعات المصرية كما أفادت اللجنة.