حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ فى العيد

أعلن المهندس محمد السيد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديرية والإدارات التابعة لها، مع حلول عيد الأضحى المبارك.



وقال إنه سيتم تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية خلال أيام العيد دون توقف، بالتعاون مع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديرية الأمن، لافتًا إلى أن نسبة الإزالات بلغت حتى الآن نحو 100%.



وأكد على ضرورة استرداد كل شبر من أراضى الدولة، والتى هى حق الشعب، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

