تفاصيل مسابقة "التعليم" للمدارس المصرية اليابانية

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة تستعد خلال هذه الأيام لاستقبال معلمين جدد للمدارس المصرية اليابانية.



وقالت المصادر، لـ"الدستور"، إن الوزارة ستعلن عن الرابط الخاص بالتقديم خلال الأيام المقبلة، وسيكون هناك امتحان "أون لاين" للمتقدمين، ومن ينجح فى هذا الامتحان سوف يتم إجراء المقابلات الشخصية معه، وسيكمل إجراءات الكشف الطبي والنفسي فى الجهة التى تحددها وزارة التربية والتعليم، ليتم بعد ذلك التعاقد معه.



وأضافت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تستعد أيضًا لإرسال وفد من المدربين إلى اليابان يوم 4 أكتوبر المقبل، بالاشتراك مع أعضاء من مركز المناهج بالوزارة، للتدريب على كيفية إعداد برامج تدريبية ودليل المدارس المصرية اليابانية وكذلك المتابعة.



وأكدت المصادر أنه سيتم دفع المصروفات بعد إجازة عيد الأضحى ليتم دفع 10% أولاً ثم بعد ذلك سيتم سداد القسط الأول.



