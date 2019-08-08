قرار جمهورى بالموافقة على قرض للبنك الآسيوى بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية)، بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ ٣٠٠ مليون دولار أمريكي، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 9 ديسمبر 2018.



وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت يوم 14 أبريل 2019.



ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.