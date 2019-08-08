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محافظات

"تموين كفرالشيخ": مُستعدون لاستقبال عيد الأضحى

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:10 ص
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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أعلن المهندس عماد عبدالغنى حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفرالشيخ، عن الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية بالأسواق خلال أيام العيد.

وقال حبيب، إنه سيتم تكثيف الرقابة التموينية، والمرور بشكل دائم على المجازر، والأسواق، والمخابز، وتوفير أسطوانات البوتاجاز، واللحوم، والسلع الغذائية بالمنافذ، وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك؛ للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية من خلال المنافذ المنتشرة بالمحافظة، لبيع اللحوم الحمراء، بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأكد حبيب، أنه قد تم إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أى شكاوى أو مقترحات من المواطنين، والعمل على حلها فورًا، والاهتمام بتوفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه، وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أى تقصير أو نقص، وحل أى مشاكل أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه سيتم أيضًا المرور على جميع الأسواق العامة، والمجمعات الاستهلاكية، والأنشطة المختلفة، للتأكد من وفرة السلع الأساسية المطابقة للمواصفات، وانضباط الأسعار بالأسواق.

وأوضح حبيب، أنه سيتم أيضًا العمل على وفرة الخبز بصورة جيدة من حيث الوزن والمواصفات، والتنسيق مع شركة "بوتاجاسكو" لتوفير الكميات اللازمة من إسطوانات البوتاجاز لمراكز ومدن المحافظة حتى لا تحدث اختناقات فى هذه السلعة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مقدمًا التهنئة لجميع أهالى محافظة كفر الشيخ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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