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سياسي

تشكيل غرفة رصد حالات التحرش بعيد الأضحى فى 5 محافظات

الخميس 08/أغسطس/2019 - 11:08 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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أعلن مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، عن تشكيل غرفة عمليات لرصد وتوثيق حالات التحرش والعنف الجنسي بالنساء والفتيات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت أسماء رمزي وأماني عبدالقادر، مديرتا وحدة الرصد والتوثيق، أن الحملة أطلق عليها اسم "غرفة عمليات مناهضة التحرش" في 5 محافظات، هى "الدقهلية، والقاهرة، والشرقية، والغربية، والإسكندرية"، وهي تتبع برنامج المساعدة القانونية بالمركز.

وأوضح رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي للمركز، أن عقوبة التحرش هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، واصفًا تلك الظاهرة بـ"الآفة" التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وأشار إلى أن التحرش هو التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة، وخصصت الحملة أرقاما هاتفية للتواصل وتلقي الشكاوى ورصد أي اعتداءات:
٠١٠١١١٨٩١٧٨
٠١٢٧١٩٦١٧٠٥
٠١٠٠٣٧٦٠٨٥٥
٠١٠٩١٧١٤٨٨٨
٠١٢٢٦٤٨٩٤١٤

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