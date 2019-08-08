"الفوضى الخلاقة" في رواية "لعنة الأمريكان"



تصدر قريبًا للروائي العراقي نعيم آل مسافر٬ أحدث إبداعاته الروائية تحت عنوان "لعنة الأمريكان" عن دار قناديل للنشر والتوزيع في بغداد٬ والتي تحتل المركز الرابع في تسلسل رواياته التي صدرت سابقا والتسلسل الحادي عشر ضمن إصداراته الأخرى التي توزعت بين الشعر والقصة القصيرة والكتابة للطفل.



وكشف "آل مسافر" عن تفاصيل روايته في تصريح خاص لـ"الدستور" بأن هذه الرواية ترصد ومن خلال يوميات عائلة عراقية بسيطة٬ اللعنة التي حلت على العراق جراء "الفوضى الخلاقة" التي أحدثها الأمريكان بتركهم الوضع العراقي مفتوحًا على جميع الاحتمالات.



وتبنى الرواية حول أصوات تلك العائلة التي تختلف حول الأحداث وما يرافقها، وما يُعلق بين الحين والآخر من قوائم الموت، والتي يطول اختلافهم حولها حتى القائمة الأخيرة، وقد اختلف أسلوب الروائي في روايته هذه عن رواياته السابقات، من حيث الشكل والمضمون والتقنيات السردية.